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06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
YPG’li teröristler sınırda görüntülendi

YPG’li teröristler sınırda görüntülendi

Silahlı teröristler

Gesi Rejim Teröristler 

-Dolaşmaları
-Ellerindeki silahlar

( ŞANLIURFA -EK)- ABD ile müşterek kara devriyesi- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptığı sırada YPG'li teröristler sınırda görüntülendi ŞANLIURFA

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıklamasının ardından YPG'li teröristler sınırda görüntülendi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıkladı.
Açıklamanın hemen ardından silahlı YPG'li teröristler sınırda görüntülendi. Ellerinde silah olan teröristlerin Suriye'nin Telabyad kentinde rejime ait eski gümrük bölgesinde dolaştıkları gözlendi.
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