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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Yozgat’ta yollar buz pistine döndü sürücüler zor anlar yaşadı

- Yozgat’ta yollar buz pistine döndü sürücüler zor anlar yaşadı

Araçların zor anlar yaşaması

Hava Sıcaklığı Tonaj Kar Yağışı 

-Tırların yolda mahsur kalması
-Detay
-Röportaj

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta kar yağışının ardından soğuk havanın etkisiyle yollar buz pistine döndü. Buz tutan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Yozgat’ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu. Kentte kar yağışı sonrası özellikle akşam saatlerinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düşmesi yollar buz pistine döndü. Termometrelerin sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte sürücüler buz tutan yolda zor anlar yaşadı. Yozgat E-88 karayolu Yozgat girişinde özellikle ağır tonajlı tırlar yolda ilerlemekte güçlük çekip kayarak yoldan çıktı. Ankara’dan Yozgat’a giden tır sürücüsü Cengizhan Yalçın, “Yollar tuzlanmamış belli. Biz sıkıntıya uğruyoruz, ilerleyemiyoruz. Herhangi bir çalışma da yok, lastiklerimiz kışlık ancak yarım saattir buradayız” dedi.
(BMG-
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