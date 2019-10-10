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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yozgat’ta Suriye uyruklu 2 DEAŞ’lı terörist yakalandı

Yozgat’ta Suriye uyruklu 2 DEAŞ’lı terörist yakalandı

Adliyeye getirilen DEAŞ'lıların görüntüleri

( YOZGAT ) YOZGAT

Akalan Terör Örgütü 


- Yozgat’ta terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı. Yozgat’ta DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında Yerköy ilçesinde DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 2 kişi tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu A.E (22) ve M.A. (24), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.
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