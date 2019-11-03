-namazın kılınması

-cenazenin alınması

-detaylar



( BURDUR ) - BURDUR



- Burdur'da 3 gündür kayıp olarak aranan ve ormanlık alanda ölü bulunan Yönetmen Mehmet Şafak Türkel, son yolculuğuna uğurlandı. Burdurlu Yönetmen Mehmet Şafak Türkel, 3 gündür kayıp olarak aranıyordu. Ormanlık alanda ölü bulunan Türkel için Ulu Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Türk Halk Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, ailesi ve arkadaşları katıldı.

Türkel'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Sultandere Mezarlığı'na defnedildi. (AK-CC-Y)



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