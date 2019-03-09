-Süt taşımadan detaylar

-Serkan Cömert ile röp



( BURSA ) Yöneticiliği bıraktı, "süt taksi" projesini hayata geçirdi- Telefonla sipariş aldığı sütleri evlere taksisiyle ulaştıran Serkan Cömert:- "Su satar gibi süt satacağız” BURSA



- Bursa’da yöneticilik kariyerine 7 Yıl önce son veren Serkan Cömert, "süt taksi" ile iş hayatına atılldı. Bire bir taksi tasarımı verdiği mini aracıyla yollara çıkan Cömert, telefondan aldığı siparişleri 3 saat içerisinde evlere ulaştırıyor. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 1998 yılında mezun olan Serkan Cömert 42 yaşında, iş hayatına perakende satış sektöründe başladı.

2016 yılına kadar yapı-inşaat sektöründe yönetici olarak çalışan Cömert, kendi işini yapmak istedi. Ardından kendi işini kurmaya karar veren Cömert, “süt taksi” projesini hayata geçirdi. “Bu aracı almadan önce süthanede 5 yıllık bir deneyim kazandım” diyen girişimci, bire bir taksi tasarımını verdiği mini aracıyla yollara çıktı. Cömert telefondan aldığı süt siparişlerini 3 saat içerisinde evlere ulaştırıyor. 6 yıl Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birinde yönetici olarak çalıştığını anlatan Serkan Cömert, “Süt perakendeciliği anlamında bir eksik olduğunu fark ettim. Yapı market sektöründe çalışırken daha çok Amerika ve Avrupa’da olan organizasyonel firmaların yaptığı bu işle karşılaştım. Bu firmalar tamamen kontrollü, denetimli ve organizasyonel kısımları yüksek seviyede seyretmiş firmalar. Türkiye’de olmayan bu eksikliği fark ettim. Fırsata dönüştürmeye karar verdim. İnsanların nasıl dikkatini çekeceğim konusunda belli araştırmalar yaptım ve bu projeyi hayata geçirdim” dedi.

İnek, manda, eşek ve deve sütü Sütün her çeşidini satmak istediklerini belirten Cömert, “Ürün yelpazemizde holstein inek üstü, simental inek sütü, cerse tipi inek üstü, manda sütü bunun haricinde deve sütü ve eşek sütü var. Hedefimiz müşterimiz sütü istediği an müşteriye ulaştırabilmektir. Yeni bir sloganımız da var; su satar gibi süt satacağız” diye konuştu.



