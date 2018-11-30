Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya iki aracın arasında sıkıştı

-Olay yerindeki araçlardan görüntü



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya sıkışan trafikte zincirleme kaza yapan araçların arasında sıkıştı. 4 aracın karıştığı kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre olay Merkezefendi ilçesi Saltak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Saffet Ş. idaresindeki 20 BL 837 plakalı araç kırmızı ışıkta duran Mustafa G., yönetimindeki 20 T 0064 plakalı aracın çarpması sonucu, İbrahim K., 20 EE 644 plakalı araç ve Lale Ö., 20 U 8575 plakalı aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, cadde üzerindeki evinden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Buket K., 20 U 8575 plakalı araçla 20 EE 644 plakalı araçların arasında sıkıştı. Yaralanan Buket K.'yı gören çevredekiler durumu 112 Acil servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi etmek üzeri Denizli Devlet hastanesine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

