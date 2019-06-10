Yoldan geçenlere selam verdikten sonra intihar etti



- Zonguldak Alaplı İlçesinde komşuları tarafından haber alınamayan yaşlı adam, evinin balkonunda başından vurulmuş şekilde bulundu. Olay, Alaplı İlçesi 1050 Evler Mahallesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TTK Emeklisi olduğu ve evde yalnız yaşadığı öğrenilen Mehmet E.'den (65) bir süredir haber alamayan komşuları, olayı polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye ve Alaplı İlçe Emniyet Asayiş ekipleri , kapının kilitli olması sebebi ile merdiven ile balkona girdiği sırada Mehmet E.’yi balkonda sandalye üzerinde başından vurulmuş halde buldu. İlk müdahalesi İtfaiye ekipleri tarafından yapılan Mehmet E. daha sonra 112 ekipleri tarafından Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu M.E. yoğun bakıma kaldırıldı. Olay yerinde ilk yapılan incelemede Mehmet E.'nin silahla intihar ettiği belirlendi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

