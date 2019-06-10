Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yoldan geçenlere selam verdikten sonra intihar etti

Yoldan geçenlere selam verdikten sonra intihar etti

- Ölen adamın vesikalığı

Polis 

-- Olay yeri detayları

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak Alaplı ilçesinde bunalıma giren 65 yaşındaki Mehmet Erdoğan, evinin balkonunda intihar öncesi yoldan geçenlere selam verip birkaç kez el salladıktan sonra yanında getirdiği tabancayla intihar etti. Olay, Alaplı ilçesi 1050 Evler Mahallesi saat 12,00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TTK Emeklisi olduğu öğrenilen Mehmet Erdoğan (65) bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdi .Evde yalnız olduğu sıralarda evin balkonuna çıkan Erdoğan, bir sandalye üzerinde oturdu ve yoldan geçenler birkaç kez selam verdikten bir müddet sonra tabancayla kendisini kafasından vurarak intihara kalkıştı. Silah sesini duyan komşuları balkonda kanlar içerisindeki 1 kişiyi cansız fark edince ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Ağır yaralanan Mehmet Erdoğan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'ne giderken yolda hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı