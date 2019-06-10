Yoldan geçenlere selam verdikten sonra intihar etti

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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak Alaplı ilçesinde bunalıma giren 65 yaşındaki Mehmet Erdoğan, evinin balkonunda intihar öncesi yoldan geçenlere selam verip birkaç kez el salladıktan sonra yanında getirdiği tabancayla intihar etti. Olay, Alaplı ilçesi 1050 Evler Mahallesi saat 12,00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TTK Emeklisi olduğu öğrenilen Mehmet Erdoğan (65) bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdi .Evde yalnız olduğu sıralarda evin balkonuna çıkan Erdoğan, bir sandalye üzerinde oturdu ve yoldan geçenler birkaç kez selam verdikten bir müddet sonra tabancayla kendisini kafasından vurarak intihara kalkıştı. Silah sesini duyan komşuları balkonda kanlar içerisindeki 1 kişiyi cansız fark edince ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Ağır yaralanan Mehmet Erdoğan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'ne giderken yolda hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

