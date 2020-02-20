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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yoldan çıkan yağ tankeri elektrik direğine çarptı

Yoldan çıkan yağ tankeri elektrik direğine çarptı

- Tankerin içindeki sürücü

İlk Müdahale Sokak Köpeği Jandarma Elektrik Direği Trafik Kazası 

-- Tankerin çarptığı sokak köpeği
-- Jandarma, itfaiye ve TREDAŞ ekipleri
-- Trafik polisinin olayı 112'ye bildirmesi
-- Yoldan geçen diğer araçlar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yağış sonucu kayganlaşan yolda sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu meydana geldiği belirtilen trafik kazasında ayçiçeği yüklü tanker elektrik direğine çaptı. Kaza, Muratlı-Lüleburgaz Büyükkarıştıran karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.C. idaresindeki 34 CAH 868 plakalı ayçiçeği yağı yüklü tanker, yağış sonucu kayganlaşan yolda sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan sürücü T.C. itfaiye ekiplerinin de yardımıyla tanker içerisinden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan elektrik işletmesi ekipleri herhangi bir kazaya mahal vermemek için elektriği kesti. Kaza mahalline gelen 112 Acil Servis ekipleri, hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü. Öte yandan, bazı görgü tanıkları tankerin önüne köpek çıktığını, sürücünün bu yüzden kaza yaptığını iddia etti. Emniyet trafik ve jandarma ekiplerinin de güvenlik önlemleri aldığı tek taraflı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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