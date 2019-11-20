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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yoldan çıkan otomobil kum yığınına çarparak durabildi: 2 yaralı

Yoldan çıkan otomobil kum yığınına çarparak durabildi: 2 yaralı

Kaza yapan hafif ticari araçtan görüntü

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Ticari Araç Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kazada yaralanan anne Çiğdem Ç.’nin oğlunun sağlık ekibi tarafından ambulansa götürülmesi
-Kaza yerinden görüntü
-Jandarmanın kepini giyen Efe Ç.’nin jandarmanın sakinleştirmesi ve muhabbet etmesi
-Gelen ve detay

( DÜZCE )- Kazada annesi yaralanan çocuğu jandarma kepini vererek teselli etti DÜZCE

- Düzce D-100 karayolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç kum yığına çarparak durabildi. 2 kişinin yaralandığı kazada jandarma ekipleri, araçtan çıkan küçük çocuğa kepini vererek teselli etti. Kaza 15.30 sıralarında D-100 karayolu İhsaniye Köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sedat Ç.’nin kullandığı 67 AAT 650 plakalı hafif ticari araç, D-100 karayolu İhsaniye Köyü kavşağında seyir halinde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüjde kum yığınına çarparak durabilen hafif ticari araçta bulunan Lütfite A. ve Çiğdem Ç. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılardan Çiğdem Ç.’nin korkan 6 yaşındaki oğlu E.Ç.'yi ise ile sağlık ve jandarma ekipleri sakinleştirdi. Ambulansta sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sağlık probleminin olmadığı belirlenen E.Ç.'ye kaza ile ilgilenen jandarma ekipleri de kepini vererek teselli ettiler. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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