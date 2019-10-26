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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı - BURSA

Yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı - BURSA

- Olay yerinden detaylar - Yaralının ambulansa konulması - Görgü tanığının konuşması Bursa 'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı - Merkez Nilüfer ilçesinde, bir otomobil ana yoldan çıkarak yaklaşık 30 metre yuvarlandı, kazada otomobilin sürücüsü yaralandıBURSA (AA) - Bursa ’nın merkez Nilüfer ilçesinde, yoldan çıkıp otluk alana devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.Ali Alan (71) yönetimindeki 16 R 2020 plakalı otomobil, Orhaneli - Bursa kara yolunda karşı şeride geçtikten sonra Gümüşkent Mahallesi'nde kontrolden çıkıp otluk alanda yolun yaklaşık 30 metre aşağısına kadar yuvarlandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis Polis Ekipleri Trol 

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