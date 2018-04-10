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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Yoldan çıkan otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Yoldan çıkan otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kazazedenin uçurumdan çıkartılması

Masaj Jandarma Kalp Masajı Direksiyon 

-Kaza yerinden görüntü alınması
-Detaylar
-Ölen şahsın fotoğrafı

( KASTAMONU -ÖZEL-HD) KASTAMONU

- Kastamonu’dan Devrekani ilçesine gitmekte olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 20 metre yükseklikten çaya düştü. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan Devrekani ilçesine gitmekte olan Muammer Tek (70) idaresindeki 34 FG 8594 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devrekani ilçesinde Arkutça köyü mevkisinde yoldan çıkarak 20 metre yükseklikten çaya düştü. Kazada otomobil sürücüsü Muammer Tek ile araçta yolcu olarak bulunan Arif Demirel (71) ağır yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılara olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince jandarma ekipleri müdahale etti. Güçlükle araçtan çıkartılan yaralılar, çevreden geçen sürücülerin de yardımlarıyla uçurumdan çıkartılarak ambulansa taşındı. Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Arif Demirel’in yolda kalbi durdu. Sağlık ekipleri, ambulansı yolda durdurarak kalbi duran Arif Demirel’e kalp masajı yaptı. Kalbi tekrar çalıştırılan Arif Demirel, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonsa tekrar kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Demirel kurtarılamadı. Araç sürücüsü Muammer Tek’in de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, kaza sonrası jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kaza yerinde ve araç üzerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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