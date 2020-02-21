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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Yoldan çıkan araç karşı şeride geçti, önce otomobile ardından yayaya çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Yoldan çıkan araç karşı şeride geçti, önce otomobile ardından yayaya çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı

Hastane Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Kalp Masajı Direksiyon 

-Yaralıların çıkarılması
-Yaralının sedyeyle hastaneye götürülmesi
-Otomobildeki yaralılardan detaylar
-Yaralıya hastaneye kadar kalp masajı yapılması
-Otomobildeki yaralıların çıkarılması
-Yaralıların hastaneye götürülmesi
-Otomobillerden detaylar
-Detaylar

( KARABÜK )- Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı KARABÜK

- Karabük'te karşı şeride geçen aracın önce otomobile sonra bir yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Yusuf M. idaresindeki 78 AAG 045 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Şehit Ataşe Reşat Bulvarı üzerinde karşı şeride geçerek, Karabük'ten Safranbolu istikametine giden Yunus Başaran idaresindeki 37 HH 865 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 78 AAG 045 plakalı otomobil daha sonra kaldırımda yürüyen Özgün Ünal'a çarptı.Kazaya vatandaşlar ve kazanın yaşandığı olduğu yerde bulunan Özel MEDİKAR Hastanesi sağlık görevlileri müdahale etti. Otomobillerde sıkışan yaralılar, vatandaşlar ve sağlık görevlileri tarafından çıkarılarak sedyelerle MEDİKAR Hastanesine taşındı. Otomobilden çıkarılan bir yaralıya hastaneye gidene kadar kalp masajı yapıldı. Kazada ağır yaralanan Numan Baltacı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Sinan Civelek, Yusuf M., Yunus Başaran ve Özgün Ünal hastanedeki müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde, 78 AAG 045 plakalı otomobilin karşı şeride geçerek, otomobile ve yayaya çarpması yer alıyor.
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