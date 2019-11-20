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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yolda yürürken kamyonet kasası kapağı çarpan kişi ağır yaralandı - ÇORUM

Yolda yürürken kamyonet kasası kapağı çarpan kişi ağır yaralandı - ÇORUM

- Kamyonet kasasının kapağı çarpan kişinin ağır yaralanması - Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anıYolda yürürken kamyonet kasası kapağı çarpan kişi ağır yaralandı - Çorum 'da seyir halindeki kamyonetin kasasının açılan arka kapağının çarpması sonucu ağır yaralanan kişinin hayati tehlikesi sürüyor - Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiÇORUM (AA) - Çorum 'da seyir halindeki kamyonetin kasasının açılan arka kapağının çarptığı kişi ağır yaralandı.Kale Mahallesi'nde yolun kenarında yürüyen 72 yaşındaki Muhsin Bal'a, İsmail Ü'nün kullandığı 19 AZZ 326 plakalı kamyonetin kasasının yana doğru açılan arka kapağı çarptı.Başından ağır yaralanan Bal, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Bal'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Kamyonet sürücüsü İsmail Ü, polis tarafından gözaltına alındı.Bu arada Muhsin Bal'ın yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Benzer olay Çankırı'da da meydana gelmiş, eşiyle yol kenarında yürüyen Ayşe Dümen (66), yoldan geçen kamyonun yana doğru açılan kasa kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Çankırı'daki olay da benzin istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine yansımıştı.

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Benzin İstasyonu Benzin 

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