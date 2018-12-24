Yolda sürüklenen köpek tedavi edildi

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( AMASYA )- Otomobil sürücüsüne 'saygısızca araç sürmekten' 4 bin 487 TL ceza uygulandı AMASYA



- Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir otomobilin arkasına bağlı halde yolda sürüklenirken kaydedilen görüntüleri tepki çeken köpeğin ayaklarında oluşan yaralar tedavi edildi. Ehliyeti olmayan sürücüye otomobilin muayenesi ile sigortasının bulunmadığı ve saygısızca araç sürmesinden dolayı toplamda 4 bin 487 TL idari para cezası uygulandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Zübeyde Hanım Caddesi civarında seyir halinde olan bir otomobilin arkasına iple bağlı haldeki köpek yolda uzun süre sürüklenmişti. Araç sürücüsünün çevredekilerin uyarısı üzerine inerek ayaklarında yaralar oluşan köpeği aracın bagajına koyduğu sonrasında da şikayetler üzerine polis tarafından durdurulan aracın bagajından çıkartılan zavallı hayvanın gerekli tedavi ve bakımının yapılabilmesi için Merzifon Belediyesi zabıta ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. Yapılan kontrolde ehliyetinin olmadığı ve aracın muayenesi ile sigortasının da bulunmadığı tespit edilen sürücü A.K’ya ayrıca saygısızca araç sürmekten toplamda 4 bin 487 TL idari para cezası uygulandığı, idari ceza yazılması için de Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğüne Kaymakam Gürkan Demirkale’nin imzasıyla yazı gönderildiği bildirildi.

Merzifonlu hayvanseverler köpeğin son durumunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda, "Canımız klinikten taburcu oldu. Şimdi sıcak yatağında ve güvende. Durumunu merak edenler için Klinik muayene sonuçlarını paylaştık. Yasal süreç sürüyor. Arabanın sesini dahi duysa korkudan pusuyor, kaçacak yer arıyor ama o artık bizim himayemizde ve güvende" ifadeleri yer aldı.

