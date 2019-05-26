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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Yolda düşüp yaralanan gencin yardımına vatandaşlar koştu

Yolda düşüp yaralanan gencin yardımına vatandaşlar koştu

Vatandaşların gence yardım etmesi

Hastane Uyuşturucu 

-Gencin yerde yatması
-Vatandaşların gençle ilgilenmesi
-Ambulansın gelmesi
-Gencin ambulans ile götürülmesi

( ADANA ) -- Adana'da yolda giderken düşüp yaralanan gencin yardımına vatandaşlar koşup ambulans çağırdı- Gencin rahatsızlığından dolayı mı yoksa herhangi bir madde mi alıp düştüğü hastanedeki tahlillerden sonra ortaya çıkacak ADANA

- Adana'da yolda yürürken bir anda yere düşüp yaralanan gencin ilk yardımına vatandaşlar yetişti. Gencin neden düştüğü hastanedeki tahlillerinden sonra ortaya çıkacak. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'de meydana geldi. Sokakta yüz üstü şekilde yaralı olarak yatan genci gören vatandaşlar hemen yardımına koştu. Sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar bir yandan da baygın haldeki gence müdahaleyi sürdürdü. Genç, bir süre sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin rahatsızlanıp mı düştüğü yoksa alkol ya da uyuşturucu mu alıp düştüğü hastanede yapılan tahlillerden sonra ortaya çıkacak. (FKE-
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