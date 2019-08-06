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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Yolda bebekleriyle yürüyen aileye kapkaç şoku kamerada

Yolda bebekleriyle yürüyen aileye kapkaç şoku kamerada

Kadınının kocası ve bebeğiyle yolda gitmesi

Adli Tıp Kapkaç Akalan Güvenlik Kamerası Cep Telefonu 

-Motosikletli şahısların gelmesi
-Kadının omuzundaki çantayı alıp gitmeleri
-Kadın ve kocasının şok olması
-Bir süre ne yapacaklarını bilememeleri
-Zanlının adli tıpa getirilmesi
-Adli tıptan adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana'da yolda eşi ve bebeğiyle giden kadının çantasını motosiklet ile gelip kapkaç yöntemiyle çalan zanlı yakalanıp tutuklanırken bu anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi ADANA

- Adana'da eşi ve bebeğiyle yolda giden kadının çantasını motosikletli kapkaç yöntemiyle çalan zanlı, yakalanıp tutuklanırken bu anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 30 Haziran günü Saydam Caddesinde H.G. (33) isimli bir kadının içinde cep telefonu bulunan çantası kapkaç yöntemiyle çalındı. Bir başka olayda ise 26 Temmuz günü Güney Kuşak Bulvarında S.E. (46) kadının içinde bin 500 lira olan çantası kapkaç yöntemiyle çalındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bu olayları çözmek için çalışma başlattı. Polis yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde motosiklet ile gelen şahısların çantayı çalıp kayıplara karıştığını saptadı. İlk olayda kadın kocası ve bebeğiyle giderken birden yanından geçen motosikletli şahıs çantasını alıp kaçıyor. Bu an kadın ve kocası şoka uğrayıp ne yapacaklarını bilemiyorlar. Daha sonra ise telefonla polisi arıyorlar. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis bu görüntüleri izledikten sonra zanlının birinin Veysel K. (24) olduğunu belirledi. Zanlının 19 Mayıs Mahallesindeki evine baskın yapılarak yakalandı. Şahıs, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. (FKE-
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