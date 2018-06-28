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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yolcunun darbettiği otobüs şoförü öldü - KOCAELİ

Yolcunun darbettiği otobüs şoförü öldü - KOCAELİ

- Şüphelinin otobüse binmesi - Şüphelinin yolcularla ve şoförle tartışması - Şoförün aldığı darp sonucu yığılması - Şüphelinin olay yerinden uzaklaşması - Şoförün otobüs ile hastaneye getirilmesi - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde yüksek sesle telefonla görüştüğü için uyardığı yolcunun darbettiği halk otobüsü şoförü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi - Olay anı otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, bir yolcunun darbettiği halk otobüsü şoförü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hastane Kamera Halk Otobüsü 

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