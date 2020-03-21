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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yolcu treninin lokomotifi raydan çıktı (2) - ELAZIĞ

Yolcu treninin lokomotifi raydan çıktı (2) - ELAZIĞ

- Yolcu treninin lokomotifi raydan çıkması - Kazadan drone kamera detayları Elazığ 'da yolcu treninin lokomotifi raydan çıktıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'ın Maden ilçesinde Güney Kurtalan Ekspresi'nin lokomotifi raydan çıktı.Alınan bilgiye göre, Güney Kurtalan Ekspresi'nin lokomotifi, Tekevler köyü Özyürt mezrası yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.Trende, 80 yolcu olduğu öğrenilirken, vagonlarının raylarda kalması sayesinde olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.Olay yerine tedbir amaçlı güvenlik güçleri sevk edildi.Yoldan çıkan lokomotif için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Vagon Güvenlik Güçleri Kamera Yolcu Treni 

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