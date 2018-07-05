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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - AMASYA

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - AMASYA

- Kazanın olduğu yerden görüntü - Kaza yapan araçtan görüntü - Ambulans ve 112 ekiplerinden görüntü - Kaza yapan yolcu otobüsü - Ambulans ve cenaze nakil aracının gidişiYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Amasya 'da meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldıAMASYA (AA) - Amasya 'nın Suluova ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.Tokat'tan İstanbul'a giden Duran Yıldırım idaresindeki Reşadiye Ses firmasına ait 60 RF 333 plakalı yolcu otobüsü, Suluova ilçe girişi kavşağında, Abdülsamet Cenik'in kullandığı 05 FC 142 plakalı otomobille çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada, otomobildekilerden Hamide Özcan olay yeri, sürücünün babaannesi Miyase Cenik ise kaldırıldığı Suluova Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.Yaralanan otomobil sürücüsü, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.Kaza dolayısıyla trafiğin bir süre tek şeritten sağlanması nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların çekilmesinin ardından yolda trafik akışı normale döndü.

Polis Hastane Jandarma Cenaze Yolcu Otobüsü 

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