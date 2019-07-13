Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

--Kaza yeri detayları



( SİVAS ) SİVAS



- Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobil takla attı, araçta ki 1 kişi öldü 3 kişi ise ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza 22.30 sularında Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Kazada 05 AY 852 plakalı otomobil kavşaktan karayoluna bağlanırken Erzincan’dan Sivas istikametine gitmekte olan 25 AAF 399 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazanın etkisi ile otomobil takta attı. Otomobilin içerisinde bulunan aynı aileden dört kişiden biri olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında birde çocuğun bulunduğu 3 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas’ta ki hastanelere kaldırılırken hayatını kaybeden kişi sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Ölen ve yaralıların kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

