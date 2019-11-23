Yolcu otobüsü devrildi - OSMANİYE

- Tarsus - Adana - Gaziantep otoyolunda kaza - Devrilen yolcu otobüsünden detaylar Osmaniye 'de yolcu otobüsü devrildi - Çok sayıda yaralının olduğu bildirilen kaza yerine ambulanslar sevk edildiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 BEN 51 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus - Adana - Gaziantep otoyolu Toprakkale ilçesi yakınlarında devrildi.Çok sayıda yaralının olduğu kaydedilen kaza yerine ambulanslar sevk edildi.
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