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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yolcu otobüsü devrildi - OSMANİYE

Yolcu otobüsü devrildi - OSMANİYE

- Tarsus - Adana - Gaziantep otoyolunda kaza - Devrilen yolcu otobüsünden detaylar Osmaniye 'de yolcu otobüsü devrildi - Çok sayıda yaralının olduğu bildirilen kaza yerine ambulanslar sevk edildiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 BEN 51 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus - Adana - Gaziantep otoyolu Toprakkale ilçesi yakınlarında devrildi.Çok sayıda yaralının olduğu kaydedilen kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

Bild Akkale Rakka Yolcu Otobüsü 

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