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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Yolcu minibüsünde şarkı söyleyen Müslüm Gürses hayranı paylaşım rekoru kırdı İzle

Yolcu minibüsünde şarkı söyleyen Müslüm Gürses hayranı paylaşım rekoru kırdı İzle

Büker'in minibüste şarkı söylemesi

Sosyal Medya Rekor Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

-detay

( İSTANBUL )- Videoya sosyal medyada beğeni yorumu yağdı İSTANBUL

- Harem-Gebze hattında seyreden yolcu minibüsünde şarkı söyleyen Müslüm Gürses hayranı vatandaşın videosu paylaşım rekoru kırdı. Harem-Gebze hattında seyreden yolcu minibüsünde Müslüm Gürses şarkısı söyleyen Tuncay Bükenler ilgi odağı oldu. Kalabalığa aldırmadan şarkı söyleyen Müslüm Gürses hayranı Bükenler'in videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Hızla yayılan videonun altına beğeni yorumları yağdı. Bükenler, vatandaşlar tarafından Müslüm Gürses'e benzetildi.
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