Yolcu midibüsü devrildi: 7 ölü, 15 yaralı (3) - MALATYA
: - Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinden görüntüler - Yaralıların ambulanslardan indirilmesi - Ambulans yoğunluğundan detayalar Malatya 'da yolcu midibüsü devrildi: 7 ölü, 15 yaralıMALATYA (AA) - Malatya 'nın Darende ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende - Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.Kazada ilk belirlemelere göre, 7 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi ile UMKE görevlileri sevk edildi.Öte yandan, araçta İstanbul'dan Malatya 'ya gönderilen cenaze ile yakınlarının bulunduğu öğrenildi.