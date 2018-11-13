-Trafik ekiplerinin kontrolleri

-Vatandaş kamerası



( İSTANBUL ) "Yol verme" kavgasında bıçaklar konuştu.

..Yarım saat arayla ikinci ‘yol verme’ tartışması kamerada İSTANBUL



- Beyoğlu’nda yol verme tartışmasından çıkan kavgada zabıta memuru bıçaklanarak yaralandı. Yaralı zabıta hastaneye kaldırılırken şüpheli aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Olaydan sadece yarım saat sonra aynı bölgede ikinci bir ‘yol verme’ tartışması çıktı. İkinci tartışma olaysız bir şekilde sona ererken her iki kavga da kameralara yansıdı. Beyoğlu, Halıcıoğlu Kavşağında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 17.30 sıralarında Haliç Köprüsü’nden çıkarak Halıcıoğlu’na dönüş yapan iki sürücü arasından ‘yol verme’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri yanında bulundurduğu bıçağı çıkararak diğer sürücüyü sırtından bıçakladı. Tartıştığı kişiyi bıçaklayan sürücü daha sonra otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Bıçaklanan sürücü ise olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli sürücü ve otomobilinin yakalanması için kapama noktaları oluşturuldu Bıçaklanarak hastaneye kaldırılan kişinin zabıta memuru olduğu öğrenildi. Tedavisi süren yaralı memurun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla ekipler harekete geçti. Trafik polisleri şüpheli sürücü ve otomobilinin yakalanması amacıyla kapama noktaları oluşturdu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Olay sonrası yaşanan panik kamerada Zabıta memurunun bıçaklanmasının ardından yaşanan panik bir vatandaşa ait kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde yaralı memurun sırtını tutarak yere yığıldığı görülüyor. Yarım saat arayla ikinci ‘yol verme’ tartışması kamerada Zabıta memurunun bıçaklanmasıyla sonuçlanan kavgadan sadece yarım saat sonra aynı bölgede ikinci bir ‘yol verme’ tartışması kameralara yansıdı. İki sürücü arasında yine ‘yol verme’ sebebiyle tartışma çıktı. Bu kez sürücülerin sağduyusuyla tartışma büyümeden sona erdi.

