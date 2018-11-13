Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
'Yol verme' kavgasında bıçaklar konuştu...Yarım saat arayla ikinci ‘yol verme’ tartışması kamerada

'Yol verme' kavgasında bıçaklar konuştu...Yarım saat arayla ikinci ‘yol verme’ tartışması kamerada

Olayın yaşandığı noktadan detay

Hastane Alıcıoğlu Zabıta Memuru Harekete Geç Zabıta 

-Trafik ekiplerinin kontrolleri
-Vatandaş kamerası

( İSTANBUL ) "Yol verme" kavgasında bıçaklar konuştu.
..Yarım saat arayla ikinci ‘yol verme’ tartışması kamerada İSTANBUL

- Beyoğlu’nda yol verme tartışmasından çıkan kavgada zabıta memuru bıçaklanarak yaralandı. Yaralı zabıta hastaneye kaldırılırken şüpheli aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Olaydan sadece yarım saat sonra aynı bölgede ikinci bir ‘yol verme’ tartışması çıktı. İkinci tartışma olaysız bir şekilde sona ererken her iki kavga da kameralara yansıdı. Beyoğlu, Halıcıoğlu Kavşağında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 17.30 sıralarında Haliç Köprüsü’nden çıkarak Halıcıoğlu’na dönüş yapan iki sürücü arasından ‘yol verme’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri yanında bulundurduğu bıçağı çıkararak diğer sürücüyü sırtından bıçakladı. Tartıştığı kişiyi bıçaklayan sürücü daha sonra otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Bıçaklanan sürücü ise olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli sürücü ve otomobilinin yakalanması için kapama noktaları oluşturuldu Bıçaklanarak hastaneye kaldırılan kişinin zabıta memuru olduğu öğrenildi. Tedavisi süren yaralı memurun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla ekipler harekete geçti. Trafik polisleri şüpheli sürücü ve otomobilinin yakalanması amacıyla kapama noktaları oluşturdu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Olay sonrası yaşanan panik kamerada Zabıta memurunun bıçaklanmasının ardından yaşanan panik bir vatandaşa ait kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde yaralı memurun sırtını tutarak yere yığıldığı görülüyor. Yarım saat arayla ikinci ‘yol verme’ tartışması kamerada Zabıta memurunun bıçaklanmasıyla sonuçlanan kavgadan sadece yarım saat sonra aynı bölgede ikinci bir ‘yol verme’ tartışması kameralara yansıdı. İki sürücü arasında yine ‘yol verme’ sebebiyle tartışma çıktı. Bu kez sürücülerin sağduyusuyla tartışma büyümeden sona erdi.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı