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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yol ortasında yanan motosiklete TOMA ve elektrik şirketi personeli müdahale etti

Yol ortasında yanan motosiklete TOMA ve elektrik şirketi personeli müdahale etti

TOMANIN YANGINA MÜDAHALESİ

İlk Müdahale Geri Dönüşüm Polis Ekipleri Yangına Müdahale Motosiklet Sürücüsü 

-ELEKTRİK ŞİRKETİ ÇALIŞANLARIN MÜDAHALESİ

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde geri dönüşüm malzemelerini toplayan motosiklet aniden alev aldı. Motosiklet küle dönerken yangına elektrik şirketi personeli ve TOMA ekipleri müdahale etti. Alınan bilgilere göre, geri dönüşüm malzemesi toplamak için kullanılan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elektrikli motosiklet Mardin yolu üzerinde hareket halindeyken aniden alev aldı. Vatandaşların uyarısıyla motosiklet sürücüsü dururken, elektrik tahsilat servisindeki personeller yangın söndürme tüpleriyle yangına ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra motosikletin yandığını gören polis ekipleri tarafından bölgeye gönderilen Toplumsal Olaylara Müdahale (TOMA) aracı, motosikletteki yangına müdahale etti. TOMA'nın müdahalesiyle yangın çevredeki araçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
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