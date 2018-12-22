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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yol kenarında bulunan dev İguana koruma altına alındı

Yol kenarında bulunan dev İguana koruma altına alındı

iguanayı yakalanması

İguana Akalan 

-fotoğrafları

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum’da başıboş bir şekilde sokaklarda gezen İguana görenleri şok etti vatandaşlar tarafından yol kenarında başıboş gezerken bulunan İguana koruma altına aldı. Bodrum’un Torba - Göltürkbükü yolu kenarında ilerleyen 1 metrelik İguanayı gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Bodrum Hayvan barınağı ekiplerine haber veren vatandaşlar ekipler gelene kadar iguananın başından ayrılmadı. İhbar üzerine bölgeye giden Bodrum Belediyesi ekipleri dev İguanayı yakalayarak güvenli bir şekilde Hayvan barınağına götürdü. Tropik iklimlerde yaşayan egzotik bir kertenkele türü olan İguana, havaların soğuk olması nedeniyle vücut ısısının düştüğü belirlendi. Veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan iguananın vücut ısısı normale getirildi.
Sıcak bir odada 24 saat gözlem altında korunan alınan dev kertenkelenin, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Afrika ve Orta-Güney Amerika gibi Tropik iklimlerde yaşayan İguananın nereden ve nasıl geldiği ise bilinmiyor.
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