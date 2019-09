Yol kenarına atılan yaralı at dakikalarca can çekişti

--Yaralı at can çekişirken yakın çekim aktuel görüntüler

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaralı halde yol kenarına bırakılan at, güneşin altında dakikalarca can çekişerek telef oldu. İlçeye bağlı Şehit Kansu Küçükateş mahallesi yüksekokul civarında yol kenarındaki tarlaya bırakılan yaralı at, dakikalarca can çekişti. Atı gören vatandaşlar, durumu belediye ve ilçede bulunan veterinerlere bildirdi. Ancak yaralı atın yardımına gelen giden olmayınca hayvan, iki saat aradan sonra telef oldu. Bir süre sonra Kadirli Belediyesi temizlik işleri birimine bağlı ekipler, ölen atı yol kenarından kepçe yardımıyla alarak olay erinden ayrıldı. (SLÇ-