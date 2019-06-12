Yol çöktü, fark etmeyen sürücü içine düştü

--şemsiye ile olayı izleyen vatandaşlardan detay

--Yağmurdan detay

--Diğer detaylar



( SİVAS )- Sivas’ta aşırı yağan yağmurun etkisiyle çöken yolu fark etmeyen sürücü otomobiliyle çukura düştü SİVAS



- Sivas’ta aşırı yağan sağanak yağmurun etkisiyle yolda meydana gelen çökmeyi fark etmeyen sürücü otomobiliyle oluşan çukura düştü Sivas’ta akşam saatlerinde şiddetli yağan yağmur kentte bazı olumsuzlukların yaşanmasına neden oldu. Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde yolda cökme meydana geldi. Cadde üzerinde 47 KN 952 plakalı otomobili ile seyir halinde olan sürücü E.Y, çökmenin etkisi ile oluşan çukuru fark etmeyerek bir tekeri ile çukura düştü. Otomobilin bir kısmının çukura düştüğü olayda sürücü yara almadı.Sürücü durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çöken yol üzerinde önlem aldı. Yol bir süre trafiğe kapatıldı. Öte yandan meraklı bir grup vatandaş, yağmurun altında pazar şemsiyesi ile olayı izlemesi dikkat çekti. (OE-GF-

