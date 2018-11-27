Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Yoksul çocuklar, tiyatro ile buluştu - KIRIKKALE

Yoksul çocuklar, tiyatro ile buluştu - KIRIKKALE

- Salondan ve çocuklardan detaylar - Tiyatro gösterisinden detay - Merhamet İslami Eğitim Yardım Derneği Başkanı Mustafa Sadıç'ın konuşmasıYoksul çocuklar, tiyatro ile buluştu - Kırıkkale 'de bir yardım derneği, yetim, öksüz, yardıma muhtaç ve sığınmacı ailelerin çocuklarını tiyatro ile tanıştırdıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de bir yardım derneği, yetim, öksüz, yardıma muhtaç ve sığınmacı ailelerin çocuklarının da aralarında bulunduğu 350 çocuğu tiyatroya götürdü.Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ormanın Sesi" adlı tiyatro gösterisi öncesinde özellikle sığınmacı ailelerin çocukları ellerindeki Türk bayrakları ile şarkılara eşlik etti.Merhamet İslami Eğitim Yardım Derneği Başkanı Mustafa Sadıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin amacının fakire, yoksula, yetime sahip çıkmak, çocuklara, ailelerine maddi ve manevi yardımda bulunmak olduğunu ifade etti.
Sadıç, "Bugünkü tiyatro projesi ile yetim çocukları bir araya getirmek istedik. Burada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki yurt ve evlerde kalan çocuklarımız da var. Bütün amacımız bu çocukların toplumla entegrasyonunu sağlamak. Yine bugün sığınmacı ailelerin çocukları da aramızda. Bizim için önemli olan Türk Bayrağını çocukların gönüllerine nakşedebilmek. Amacımız bu." diye konuştu.
Sadıç, dernek olarak çocuklara kırtasiye, ailelere eşya ve para yardımında da bulunduklarını dile getirerek, Kırıkkale 'de yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan herkese ulaşmak istedikleri kaydetti.
Tiyatro gösterisinin ardından çocuklara süt ve çeşitli yiyecekler dağıtıldı.

Sığınmacı Muhabir Yetim Çocuklar Sığınma Yetim Çocuk 

İlgili Foto Galeriler
Çocuklara Kıymayın Efendiler...Çocuklara Kıymayın Efendiler...
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı