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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yoğun yağış E-5 'i adeta göle çevirdi

Yoğun yağış E-5 'i adeta göle çevirdi

Yağış

-Karayolundan görüntü
-Havanın kararması
-Şiddetli yağış
-Detayla

( İSTANBUL )- İstanbul hava karardı yağmur sağanak halinde yağdı İSTANBUL

- İstanbul Anadolu yakasında yoğun yağışla birlikte hava karardı. E-5 Otoyolunda araçlar yağış nedeniyle güçlükle ilerlerken, yollarda su birikintileri oluştu. İstanbul Anadolu yakasında yağmur sağanak halinde yağmaya devam ediyor. Yoğun yağış sırasında E-5 karayolunda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Hava birden kararırken yollarda su birikintileri oluştu. Yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.
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