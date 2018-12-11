Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - MARDİN

- Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Sisli havada trafiğin akışı - Tarihi yapılarda sisli manzaraYoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyorMARDİN (AA) - Mardin 'de etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.Şehirde iki gündür etkisini sürdüren sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi, zaman zaman 10 metreye kadar düştü.Trafik ekipleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması konusunda sürücüleri uyardı.Öte yandan sis, tarihi yapılarda güzel bir manzara oluşturdu.Sisin, yarına kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.