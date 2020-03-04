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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yoğun kar yağışı yolları kapattı...Bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Yoğun kar yağışı yolları kapattı...Bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 metreyi buldu

- ekiplerin yol genişletmesinden detay

Kar Kalınlığı Köy Yolları Kar Yağışı 

- - kar savurma aracının çalışması
- - kepçenin yol genişletmesinden detay
- - genel ve yakın detaylar
- - ekip şefi nazım diner röp.

( MUŞ ) - Muş'ta ulaşıma kapanan 13 köy yolu yeniden açıldı MUŞ

- Muş’ta önceki gün etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle kapanan 13 köy yolu, il özel idaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı. Merkeze bağlı 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda genişletme çalışması yapan il özel idaresi ekipleri, kar kalınlığının 4-5 metreyi bulduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti. Kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açan ekipler, yol genişletme çalışmalarına başladı.
Yapılan çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan ekip şefi Nazım Diner, özellikle bölgedeki yüksek kesimde yer alan köylerde kar kalınlığının yer yer 2-3 metreye ulaştığını ifade ederek, “24 saat çalışmamız devam ediyor. Kapalı durumda bulunan tüm köylerimize ulaşımı sağladık, şu anda genişletme çalışmalarına devam ediyoruz. Zaman zaman etkili olan fırtına nedeniyle açılan yollar yeniden kapanıyor. Bu açıdan gece-gündüz çalışıyoruz" diye konuştu Ağıllı Köy Muhtarı Abdusselam Dinçer ise son etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle bölgedeki 9 köy ve 22 mezra yolunun tamamen ulaşıma kapandığını belirterek, il özel İdare ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde köylerine yeniden ulaşım sağlandığını söyledi.


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