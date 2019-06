Yoğun bakımdaki bebekler aile sıcaklığında tedavi oluyor

-Çocuk Hastalıkları Neonataloji Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Örs ile röportaj

-Çocuk Hastalıkları Neonataloji Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Örs’ün bebeğe bakması

-Mehmet Olgun ile röportaj

-Ramazan Atakan Melenzil ile röportaj

-Hemşirenin bebekle ilgilenmesi

-Mahmut Gözbaşı ile röportaj

-Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi

-Genel ve detay



( KONYA ) - Konya’da özel bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavi gören bebekler, annelerinin yanı sıra her gün babaları ve haftada bir günde kardeşlerinin kucağında aile şefkatini hissediyor KONYA



- Konya’da özel bir hastanede yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan bebekler aile sıcaklığını hissediyor. Annelerinin yanı sıra her gün babalarının da ziyaret ettiği bebekleri haftada bir gün de kardeşleri görüp kucağına almasına izin veriliyor. Medova Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde bebekler aile sıcaklığında tedavi ediliyor. Annelerinin kucaklarına alarak emzirdiği bebekleri her gün babalarının da görmesine izin veriliyor. Haftada bir gün de kardeşlerinin kucağına verilen solunum cihazına bağlı olmayan bebekler aile sıcaklığını hissedip tedavi süreçleri hızlandırılıp taburcu ediliyor. Çocuk Hastalıkları ve Neonataloji Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Örs, ailelerin bebeklerini görmesinin sosyal bir ihtiyaç olduğunu belirterek, bu sayede tedavi sürecine ailenin de katıldığını söyledi.



Hastanelerinde 3 yıldır anne ve babaların son 2 yıldır da kardeşlerin bebekleri görmesine izin verildiğini dile getiren Prof. Dr. Örs, yoğun tıbbi bakım ve tedavi hizmetine ailelerinde ortak olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Örs, "Babaların da günlük olarak bebeklerini görmesi için fırsat veriyoruz. Yakın zamanda babalar gününde, bütün babalar bebekleriyle beraber yoğun bakımda bulunabilmekten dolayı çok mutlu bir gün geçirdiler. Kardeş ziyaretine de izin vererek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Özellikle küçük kardeşlerinde yoğun bakım ünitelerinde kardeşlerini ziyaret edebilmeleri aile için çok güzel bir olay. Böylece son yıllarda güncel olan aileyi de işin içine katan bir yoğun bakım sürecini yürüttüğümüzü düşünüyorum. Erken doğan bebeklerde, ‘Kanguru Bakım’ dediğimiz annelerin göğsünde sıcaklığı hissediyor. İsteyen babalarda göğüsüne bebeklerini alarak sıcaklığı evlatlarına verebiliyor. Yurt dışında gördüğümüz bu uygulamayı hastanemizde hayata geçirerek aile sıcaklığını hissettirmek ayrıca keyif verici" dedi.

Bebekleriyle birlikte yoğun bakım servisinde vakit geçirilmesine izin verilen babalar teşekkür ederek evlat özlemini giderdiklerini söylediler.