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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
YKS'ye giren üniversite adaylarından sınav yorumu

YKS'ye giren üniversite adaylarından sınav yorumu

Öğrencilerle röportaj

Sınav Merkezleri Kamera Öğrenciler 

-Ailelerin dışarıda beklemesi
-detaylar

( İSTANBUL )- Kimi Matematik'i kimi Türkçe'yi zor buldu İSTANBUL

- Yükseköğretim Kurumları Sınavı' kapsamına bugün ilk aşama olan TYT'ye giren adayların sınavları sona erdi. Sınavdan çıkan üniversite adayları soruları değerlendirirken, kimi Türkçe'nin kimi ise Matematik'in zor olduğunu söyledi.

Yüzbinlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. YKS kapsamında üniversite adayları bugün Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında soruları yanıtladı. İstanbul Üniversitesi'nde de öğrenciler içeride ter dökerken, aileler de dışarıda heyecanla çocuklarını bekledi. Öte yandan Fatih Belediyesi görevlileri de sınava giren öğrencilere ve onları dışarıda bekleyen ailelerine limonata ve lokum ikram etti. Üniversite adaylarından sınav yorumu Sınavın sona ermesiyle öğrenciler sınav merkezlerinden çıktı. Sınavdan çıkan bazı öğrencilerin gergin halleri kameralara yansıdı. Sınavdan çıkan bir öğrenci, "Matematiği zaten hiç yapamadım. Türkçe'yi fulledim diye düşünüyorum" derken, bir başka öğrenci ise sınavın genel anlamda iyi olduğunu belirterek, "Türkçe biraz zordu. Elektrik mühendisliği istiyorum" şeklinde konuştu.
Çok heyecanlı bir şekilde sınava girdiğini belirten bir üniversite adayı, "Beklediğim kadar zor değildi aslında. Halkla İlişkiler istiyorum" dedi.
Sınavının iyi geçtiğini belirten bir üniversite adayı ise, "Bana göre sınav iyi geçti. Şimdi yarını dört gözle bekliyorum. 2 tane sınava gireceğiz yine. Sosyal bilimlerden biraz zorlandım. Matematik güzel geçti. Fazla zorlanmadım" şeklinde konuştu.

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