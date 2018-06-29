YKS sınavına girecek öğrenciler Balıklıgöl’de namaz kılıp dua etti

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da öğrenciler hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Balıkgöl’deki camilerde namaz kılıp dua etti. Şanlıurfa’da öğrencileri hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) telaşı sardı. Bir yıl boyunca ders çalışarak sınava hazırlanan öğrenciler, sınav öncesi Balıklıgöl’e giderek namaz kılıp dua etti. Hazreti İbrahim’in doğduğuna inanılan mağaranın önünde ve içerisinde dua eden öğrenciler, camide namaz kıldıktan sonra balıklara yem attı. Uzun zaman ders çalışarak emek harcadıklarını söyleyen öğrenciler, Hazreti İbrahim’in makamına gelerek hayırlısını dilemek için dua ettiklerini söyledi.





