YKS sınavı öncesi uzmanlar uyardı

-Sınav yerlerinden detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Yeni sistemi ve değişiklikleriyle gündemde olan YKS sınavı için geri sayım başladı.

Hafta sonu yapılacak olan YKS üniversite sınavı için uzmanlardan uyarılar geldi. 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak YKS sınavı öncesi sistemin değişmesi ve yeni sistemin nasıl olacağını merak edip farklılar olur endişesiyle stres yaşayan öğrencilere rahat olmaları şeklinde tavsiyelerde bulunan Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Özen Yazğan: "Sınava çok az kaldı. Yeni sisteme takılı kalınmamalı. Bu sürece gelene kadar zaten tüm hazırlıklar yapıldı. Bu nedenle öğrenciler son günlerinde kendilerine güvenerek ve rahat hissederek dinlenip, duygusal anlamda sınava güçlü girmeliler. Kimi öğrenci son ana kadar soru çözüp rahatlarken kimi öğrenci de sorulardan uzaklaşmayı tercih eder. Bu noktada ebeveynler çocuklarını rahat bıraksın” diye konuştu.

“Kendinizi her zaman değerli hissedin” Öğrenciler için sınavların yaşam ve değeri belirlemeyeceğini söyleyen Yazğan, “Hepiniz çok değerlisiniz. Hiç bir sınav sizin yaşamınızı ve değerinizi belirlemeyecek. Bunu belirleyecek tek kişi sizsiniz” dedi.

Sınav öncesi öğrencilere kendilerini rahatlatmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Yazğan, öğrencilerin sınavı akademik bilgilerini göstermek için bir fırsat olarak görmelerinin heyecanlarını azaltmaya yardımcı olacağını, sınav sırasında yapamadıkları sorularla karşılaşırlarsa kaygı yaşamadan tekrar sınavlarına odaklanmaları konusunda tavsiyelerde bulunarak sürecin daha iyi ve hızlı ilerleyeceğini belirtti.

Öğrencilerin kalan bu son günlerde hazırlıklarına güvenmelerini ve kendilerine inanarak sınava girmelerini söyleyen Yazğan, artık üniversite adayı olan bir yetişkine ne yemesi ne zaman uyuması konusunda kendisi için en sağlıklı olanı yapacağını bildiğimiz için rahat hissedecekleri şekilde hareket etmelerini ve ebeveynlerin de bu noktada çocuklarına destek olmalarını söyledi.



“Sınava sakın geç gitmeyin” Öğrencilerin sınav günü mutlaka erken kalkmaları yönünde tavsiyede bulunan Yazğan:“Sınav günü en az bir saat önce sınav yerinizde olun. Ailenizden ya da güvendiğiniz başka birinin yanınızda olmasına önem verin. Sınava yanınızda götüremeyeceğiniz eşyalarınız olacak. Bunları yakınlarınıza teslim ederek sadece nüfus cüzdanınız ve sınava giriş belgenizle rahat bir şekilde sınavınıza girin” dedi.



