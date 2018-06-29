YKS öncesi öğrenciler ve aileleri türbelere akın etti

--Öğrencilerin ve ailelerinin açıklaması



( ANKARA ) ANKARA



- Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi öğrenciler ve aileleri Hacı Bayram Veli Hazretlerinin türbesini ziyaret ederek dua etti. 2018 Üniversite sınavı için geri sayım başladı.

Binlerce öğrencinin büyük bir mücadele vereceği YKS bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Öğrenciler ve aileleri Cuma Namazını da fırsat bilerek Hacı Bayram Veli Hazretlerinin türbesini ziyaret etti. Hacı bayram Veli Hazretlerinin manevi huzurunda öğrenciler ve aileleri sınavın başarılı geçmesi için dua ettiler. (BC -

