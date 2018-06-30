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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
YKS'nin birinci oturumu - BURSA

YKS'nin birinci oturumu - BURSA

- Sınava gelenlerin görüntüsü ve röportajlarYKS'nin birinci oturumu - Bursa 'da, YKS birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne giren binlerce adayın yanı sıra emekliler ile çocuklarıyla aynı sınavda ter döken ebeveynler de vardıBURSA (AA) - Bursa 'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren binlerce adayın yanı sıra emekliler ile çocuklarıyla aynı sınavda ter döken ebeveynler, renkli görüntülere neden oldu.Merkez Osmangazi ilçesindeki Atatürk Lisesinde sınava girecek öğrencileri aileleri yalnız bırakmadı.Sınav öncesi heyecanlı oldukları gözlenen öğrenciler, polis ekiplerince yapılan üst aramasının ardından okula alındı.17 yıl önce emekli olan 57 yaşındaki Orhan Varlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, liseyi bitirdiğini, üniversite mezunu olmak için sınava gireceğini söyledi.

Varlı, ufkunu genişletmek istediğini dile getirerek, ''Şansımı deneyeceğim, en azından gençlere örnek olmak için ufkumu genişletmek için sınava hazırlandım. Emekli olmama rağmen hayata bakış açımı, ufkumu ve vizyonumu tamamlamak için üniversite sınavına giriyorum. Sınava üniversite okuyan oğlumun kitapçıklarından biraz çalıştım kendimi hazır hissediyorum, heyecanlı değilim.'' diye konuştu.
Kızıyla aynı sınava giren 40 yaşındaki Ömer Suruç da kendisini denemek istediğini ifade etti.
Suruç, memur olarak görev yaptığını belirterek, ''Kızım da bu yıl sınava giriyor. İnşallah hakkımızda hayırlısı ne ise o olur. Kızım benden daha çok heyecanlı, ben biraz daha sakinim. Kızım sınava benden daha çok çalıştı. İnşallah hakkımızda iyisi olur.'' ifadelerini kullandı.Sınavın başlamasının ardından çocuklarını bahçede bekleyen bazı aileler ise onların başarısı için dua etti, Kur'an - ı Kerim okudu.

Üniversite Sınavı Ebeveyn Polis Ekipleri Öğrenciler Üniversite Mezunu 

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