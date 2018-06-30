YKS'nin birinci oturumu başladı - SİİRT

- Öğrencilerin polis aramasından geçerek sınava alınması - Dışarıda bekleyen velilerYKS'nin birinci oturumu başladıSİİRT (AA) - Siirt 'te üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Sınava yetişmek için sabah erken saatlerde yola çıkan öğrenci ve veliler, sınavın yapılacağı eğitim kurumlarına geldi.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirlediği kurallar gereğince, sınavların yapıldığı binaların kapıları saat 10.00'da kapatıldı ve bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı. Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundaki sınava 2 dakika geç gelen Halime Öztanık adlı öğrenci, sınava giremediği için gözyaşlarını tutamadı."Kundaktaki küçük bebeğimi bırakmak zorunda kaldım, ufak çocukla sınava çalıştım, lütfen alın." diyen Öztanık'a görevliler, yapabilecekleri bir şeyin olmadığını belirtti. Öztanık'ı polis memurları ve çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.