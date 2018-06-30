YKS'nin birinci oturumu başladı - ORDU

- Velilerin okul önündeki bekleyişi - Okul çevresindeki sahilde ailelerin Kuran'ı Kerim okuması - Bazı ailelerin kahvaltı yaparak çocuklarını beklemesi - Velilerden röportajYKS'nin birinci oturumu başladıORDU (AA) - Ordu 'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Öğrenciler, sınavların yapılacağı binalara üst aramalarının ardından alındı.Sınavın başlamasıyla veliler, bahçe dışına alındı.Veliler, okul çevresi ve sahilde çocukları için Kur'an - ı Kerim okuyup dua etti.