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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
YKS'nin birinci oturumu başladı - MANİSA

YKS'nin birinci oturumu başladı - MANİSA

- Sınava giren öğrenciler - Bekleyen velilerden detay görüntülerYKS'nin birinci oturumu başladıMANİSA (AA) – Manisa 'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
Manisa Merkez, Turgutlu, Salihli, Akhisar ve Soma’da 33 bin 504 üniversite adayının başvurduğu YKS'nin birinci oturumu TYT, 139 binada yapılacak.Adaylar sınav olacakları binalara gelerek, salona girmeden önce aileleri ve arkadaşlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra dua okudu.Ardından polis ekiplerinin kontrollerinin ardından adaylar salonlara alındı.Öğrenciler içeride ter dökerken aileleri de okulun çevresinde manevi destek için kuran okuyup dua ettiler.

Polis Polis Ekipleri Öğrenciler Trol 

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