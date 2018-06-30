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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
YKS maratonu başladı

YKS maratonu başladı

Adayların sınava binalarına gelişi

Güvenlik Görevlisi Güvenlik Kontrolü Maraton Öğrenciler Trol 

-Sınava geç kalan öğrenciler
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( ANKARA )- YKS'nin 1.oturumu TYT saat 10.15'te başladı- Uyarılara rağmen bazı öğrenciler yine sınava geç kaldı ANKARA

- Bu yıl ilki gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.
Bu yıl ilki gerçekleştirilen YKS'nin birinci oturumu olan TYT saat 10.15'te başladı.
Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak, güvenlik kontrolünden geçirilerek sınav salonlarına alındı. Sınav binalarının kapıları saat 10.00'da kapatılarak, bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı. Bu yıl 2 milyon 381 bin 784 adayın başvurduğu TYT, 7 bin 884 binada toplam 129 bin 291 salonda gerçekleştiriliyor. TYT'de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltiliyor. Sınav, 135 dakika sürecek. Adayların TYT’de sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dahil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacak ve süre tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecek. YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın gerçekleştirilecek. AYT adayları saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. AYT'de adaylar Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru çözecek. Öte yandan TYT ve AYT oturumlarının her birinde yaklaşık 350 bin sınav ve güvenlik görevlisi görev alıyor. Yapılan bütün uyarılara rağmen bazı öğrencilerin sınava geç kalarak giremediği görüldü.
YKS sonuçları ise 31 Temmuz'da açıklanacak.
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