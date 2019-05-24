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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Yine kaçak avlanan 1 ton balık yakalandı, müdür dert yandı

Yine kaçak avlanan 1 ton balık yakalandı, müdür dert yandı

balıklar

Para Cezası Güvenlik Güçleri Kaçak Avcı Su Ürünleri Av Yasağı 

-il tarım orman müdürünün konuşması

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da yapılan tüm uygulama ve uyarılara rağmen kaçak olarak avlananların yakaladığı 1 ton balık ele geçirildi. İl Tarım Müdürü Karahan ise eline balığı alarak karnında on binlerce yumurta olduğuna değinip biraz daha düşünceli davranmaya davet etti. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, su ürünleri av yasağı kapsamında yaptığı denetimlerini devam etti. Bu kapsamda Diyarbakır yolu üzerinde Gezin Jandarma Karakolu çevresinde durdurulan bir araçta 1 ton kaçak olarak avlanmış sazan ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişiye bin 978 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.
Ele geçirilen sazan balıkları imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getirildi.
Burada İl Müdürü Turan Karahan eline aldığı bir balığı göstererek, yasak dönemde yapılan avlanmada bir balığın karnında onbinlerce yumurta olduğunu ve gelecekte çocukların sağlıklı bir şekilde balık yemeleri için kaçak avcılık yapanların biraz daha düşünceli olmasını istedi. 5 tona yakın balık ele geçirildi Öte yandan İl Jandarma ile Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin su ürünleri avlanma yasağı başlamasıyla birlikte bugüne kadar yaptığı uygulamalarda şuana kadar yaklaşık 5 ton balık ele geçirildiği öğrenildi. Ele geçirilen balıkların zorunlu olarak imha edildiği bildirilirken, canlı olarak ağa takılan balıkların ise tekrar suya bırakıldığı aktarıldı. Elazığ'ın 3 tarafının sularla çevrili olması nedeniyle, 4 ekiple uygulama yapan ekiplerin tüm mücadelesine rağmen kaçak olarak avlananlara engel olamadığı, o yüzden vatandaşların da kaçak avcıları görmesi halinde güvenlik güçlerine durumun bildirilmesi istendi.
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