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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Yılmaz: '(Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi) Emekli olmuş öğretmenlerimiz de bu haktan faydalanacaklar' - ANKARA

Yılmaz: '(Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi) Emekli olmuş öğretmenlerimiz de bu haktan faydalanacaklar' - ANKARA

Yılmaz: "(Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi) Emekli olmuş öğretmenlerimiz de bu haktan faydalanacaklar" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.(17)Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "(Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi) Şu anda emekli olmuş öğretmenlerimiz de bu haktan faydalanacaklar. Bakanlığımızda bir çalışma yapılıyor, her emekli öğretmenimiz bu yasa kapsamında 500 liranın üzerinde ilave kazanım elde edecek."Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "2002 yılına kadar kamuda istihdam edilen engelli sayısı 5 bin, bizim dönemde 50 bin. Bakın 80 yılda yapılanın yaklaşık on katı kadar atadık. Geçen yıl bin 500 engelli öğretmen atadık, şimdi de 500 öğretmen ataması yapıyoruz."

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