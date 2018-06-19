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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Yılmaz: 'Çevresiyle barışık, kendisiyle barışık, mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştiren bir eğitim sistemine sahip olmak bizim amacımız' - ANKARA

Yılmaz: 'Çevresiyle barışık, kendisiyle barışık, mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştiren bir eğitim sistemine sahip olmak bizim amacımız' - ANKARA

Yılmaz: "Çevresiyle barışık, kendisiyle barışık, mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştiren bir eğitim sistemine sahip olmak bizim amacımız" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.(16)Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 'Değerler Eğitimi' ile çocuklara hayvan sevgisini de aşılayacaklarını belirterek, "Çevresiyle barışık, kendisiyle barışık, mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştiren bir eğitim sistemine sahip olmak bizim amacımız." dedi.

Eğitim Sistemi Hayvan Sevgisi Hayvan 

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