Yılmaz: 'Çevresiyle barışık, kendisiyle barışık, mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştiren bir eğitim sistemine sahip olmak bizim amacımız' - ANKARA
Yılmaz: "Çevresiyle barışık, kendisiyle barışık, mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştiren bir eğitim sistemine sahip olmak bizim amacımız" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.(16)Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 'Değerler Eğitimi' ile çocuklara hayvan sevgisini de aşılayacaklarını belirterek, "Çevresiyle barışık, kendisiyle barışık, mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştiren bir eğitim sistemine sahip olmak bizim amacımız." dedi.