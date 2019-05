Yıllık 3 buçuk milyar dolarlık ihracat yapılıyor, 80 bin kişiye istihdam sağlanıyor

- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, ülke ekonomisine kayda değer katkılar sağlıyor. Yıllık gerçekleştirdiği 3 buçuk milyar dolarlık ihracatın yanı sıra 253 fabrikada 80 bin kişiye sağlanan istihdamla Türkiye ekonomisi giderek güçleniyor. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Çerkezköy ve bölge ekonomisine yönelik açıklamalarda bulunan Sözdinler, 2018 yılında sadece ÇOSB’nin 3 buçuk milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve uluslararası pazarda Türkiye ekonomisinin giderek güçlendiğini ifade etti.

“3 buçuk milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi” Türkiye’nin en başarılı şirketlerinin bulunduğu bir üretim üssü haline gelen ÇOSB’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Sözdinler: “Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) milyarlarca dolarlık üretim ve ihracat yapan, Türkiye’nin en başarılı şirketlerinin bulunduğu seçkin bir üretim üssüdür. Bölgemiz, bünyesindeki 41’i uluslararası yatırımcı olmak üzere 253 fabrikada yaklaşık 80 bin çalışanıyla üretime katkı sunmaktadır. Bu istihdam sayıları her geçen gün artmaktadır. Bölgemiz firmaları 2018 yılında yaklaşık 3 buçuk milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Başta, İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine, Türki Cumhuriyetlere, çeşitli arap ülkelerine ve ABD’ye ihracat yapıyorlar. Bu noktada ÇOSB Yönetimi olarak, sanayicimizin global pazarda rekabet gücünü artırmak, ülkemiz ekonomisine yatırım ve istihdam anlamında daha çok katkı sağlayabilmeleri açısından hizmet kalitemizi her geçen gün geliştirdiğimizi ifade etmek isterim” dedi.

“Endüstri 4.0. Teknolojisini bölgemize kazandıracağız” Gelişen ve yenilenen teknolojiye ayak uydurduklarını belirten Sözdinler: “Bölgenin teknolojik düzeyini yükseltmek açısından, Sanayide Dijital Dönüşüm diğer adıyla Endüstri 4.0 teknolojisini bölgemize getirecek çok ciddi bir çalışma olan Sanayide dijital Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Merkezi kurma hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızı bölgemiz firmalarının ulusal ve uluslararası rekabette, Endüstri 4.0 teknolojilerini öğrenmesi ve uygulaması adına çok ciddi bir hamle olarak görüyoruz. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) olarak bölgemiz sanayicilerine gelişmiş standartlarda altyapı hizmeti veriyoruz. Başta doğalgaz, elektrik ve su konularında olmak üzere sanayicilerimize aksatmadan bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. ÇOSB olarak kurmuş olduğumuz atıksu arıtma tesisinde Bölgemiz işletmelerinden kaynaklanan günlük 80 bin metreküp atıksu arıtılmaktadır. Bu arıtma tesisinde atıksulardan kaynaklanan atık çamurunu yakacak bir tesisi kurduk. Günlük 100 ton kapasiteli bu tesisin de çevre yatırımlarımız adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yatırım çevreci bir OSB olduğumuzun en önemli göstergelerinden birisidir. Bölge Müdürlüğümüzde kurduğumuz kamera izleme sistemi kapsamında 300’ü aşkın kamera ile bölgemizdeki gelişmeleri izliyor ve sorunlara çözüm üretiyoruz. Ayrıca firmaların elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini ve lokal arızaları kurduğumuz scada sistemi kapsamında izleyip değerlendiriyoruz. Scada sistemimizin ülkemizin en gelişmiş scada sistemlerinden biri olduğunu özellikle belirtmek isterim” ifadelerine yer verdi. “İstihdama dayalı göçler” Bölgede istihdama dayalı yoğun göç yaşandığını da sözlerine ekleyen Sözdinler: “ÇOSB, Çerkezköy ve Kapaklı’ya sosyal ve ekonomik getiriler sağlayan, yerli-yabancı yeni yatırımları çeken, ulusal ve uluslararası ortamlarda temsil niteliği yüksek bir kimlik kazanmıştır. Çerkezköy’de yoğun bir sanayi yatırımının olması Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinin nüfusunun her yıl ciddi oranda (yüzde 7-8) artmasına sebep olmaktadır. Her iki ilçede yaşayanların toplam sayısı 1990’lı yıllarda 41 bin 317 iken, 2018 yılında bu sayı 283 bin 67’e erişmiştir” açıklamalarında bulundu. HG-