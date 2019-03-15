Yıldırım, Seyrantepe minibüs durağını ziyaret etti - İSTANBUL
- Ziyaretten detaylar - Esnaf ve vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çekilmesiİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, Seyrantepe minibüs durağını ziyaret etti.Yıldırım, minibüs esnafıyla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından esnaf ziyaretine devam eden Yıldırım, bölge esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisi oldu. Yıldırım, esnaf ve vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.
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