Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Yıldırım düştü, koyun otlatan çoban hayatını kaybetti

Yıldırım düştü, koyun otlatan çoban hayatını kaybetti

- Olay yerinden görüntüler

A Haber Jandarma Sağanak Yağış Yıldırım Düştü Yıldırım Düşmesi 

-- Ceset ve jandarma ekipleri
-- Röportajlar ve köyden, ekiplerden görüntüler

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan'da yıldırım düşmesi sonucu dağda koyun sürüsünü otlatan çoban hayatını kaybetti. Olay, saat 15. 00 sıralarında Erzincan merkeze bağlı Koçyatağı Köyü Çimen Dağı Belli Yaylasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan'da etkili olan sağanak yağış sırasında Belli Yaylasında yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu Erzurum'un Çat ilçesi nüfusuna kayıtlı 56 yaşında ki Ali Davut isimli çoban yaşamını yitirdi. Çobanın arkadaşı Sidar Genç durumu köy sakinlerine ve jandarmaya haber verdi. Olay sonrası jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ali Davut’un cesedi savcının inceleme yapmasının ardından aşağı indirilerek ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Görgü tanığı Sidar Genç, “Yağmur yağıyordu. Bir anda yıldırım düştü. Koyunlar birbirine girdi. O sırada Ali Davut’un yerde yattığını gördüm. Yanına gittiğimde ölmüştü” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı