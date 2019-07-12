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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Yıldırım düşme anı böyle görüntülendi

Yıldırım düşme anı böyle görüntülendi

yıldırım düşme anı

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Sosyal Medya Sağanak Yağış Şiddetli Fırtına Sağanak Yağmur Cep Telefonu 


- Çorum'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağmurun ardından oluşan yıldırım cep telefonuyla görüntülendi. Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış maddi hasara neden oldu. Yağış ve şiddetli fırtına sırasında oluşan yıldırım Tevfik Koç adlı vatandaş tarafından görüntülendi. Şans eseri kaydedilen görüntülerde yıldırımın boş bir alana düştüğü görüldü.
Koç , bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan video sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça ilgi gördü.
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